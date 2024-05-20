理大收回復康資源協會單位　協會往終院申請上訴許可被駁回

香港理工大學（下稱理大）指稱於1992年以每年一萬港元的廉租，把校舍單位租予香港復康資源協會（下稱協會）經營復康門診中心，條件是該中心要將需要研製特殊復康器材的個案，轉介給理大的復康科技中心。惟理大指中心自1994年起再無轉介個案，認為協會背離當初合作原則，遂於2017年入稟高院，要求收回單位及賠償租金和其他損失。原審時理大被裁定敗訴，上訴庭之後裁定理大上訴得直。協會今（20日）向終審法院申請上訴許可，結果被駁回，維持上訴庭判決。

申請上訴許可的是復康資源協會，答辯方為理大。理大在取得香港賽馬會4,100萬港元撥款後，自1992年起與協會達成協議，讓其以免租形式使用中心單位，但要每年支付1萬港元以補貼水電、清潔及維修費。原審法官裁決指，協議沒有隱含條款，要求協會轉介研製特殊復康器材的個案予復康科技中心，裁定理大敗訴。

不過上訴庭指，原審法官採納了錯誤的基準去考慮涉案協議，而且協議並沒顯示理大允許協會永久佔用該單位，並可在合理通知下終止協議。因此上訴庭裁定理大上訴得直，協會須交出單位及賠償損失。協會不服上訴庭判決，向終審法院申請上訴許可。終院今開庭聽取陳詞，由常任法官李義、霍兆剛及林文瀚審理。協會一方質疑理大無權單方面終止協議。終院聽罷陳詞後，即時駁回上訴許可申請，維持上訴庭判決，即協會須交還單位，並要賠償理大損失。

案件編號：FAMV 18/2024