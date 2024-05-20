「安全智慧工地」系統標籤計劃出台　料7月首輪有100工地獲發標籤　

本港不時發生工業意外，為加強監管工地安全，發展局聯同建造業議會推出「安全智慧工地」系統標籤計劃。當局預計約500個工地參與，由申請到批出需時約2個月，估計今年7月會有首批約100個工地獲發標籤，希望可於年底全部批出。

發展局局長甯漢豪出席計劃啟動禮致詞時形容，標籤有如牌匾，當獲標籤後，會於地盤外圍當眼處展示。若工地沒有標籤，當局日常巡查時更會多加留意，相信會有相當壓力。不過，即使獲得標籤，亦不應掉以輕心，她指政府與建造業議會將定期抽查，如果發現有關地盤是「浪得虛名」，可被褫奪這個標籤。根據計劃，已獲發標籤的工地，需要每年向建造業議會更新系統應用情況。

此外，屋宇署由今年7月1日起，在首次批准私人發展項目上蓋結構圖則，或批准經重大修訂上蓋結構圖則時，按《建築物條例》施加條件。她強調，有關安排屬強制性，規定預算建築成本超過3千萬港元、並涉及使用流動機械及塔式起重機的建築工程，註冊承建商需要採用有關「安全智慧工地」系統，以提供合格監督。

同時，當局亦會擴大建造業創新及科技基金範圍，即日起推出「安全智慧工地」系統產品套餐，涵蓋樓宇建造、維修保養等，便利尤其對「安全智慧工地」系統未有認識的中小企，申請基金選購採用。