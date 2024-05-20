擬調整高中經濟科　學生可不讀選修　DSE應考必修題最高獲5級

教育局今日（20日）公布高中經濟科優化措施的建議。當局指為學生創造空間及照顧他們的多元學習需要，學生可以選擇不修讀選修部分，以騰出的空間專注學習必修部分，促進學習效能，選修部分的課程內容則會輕微增潤，以延伸學生學習，加強培養他們理解和分析數據及圖表的能力。而必修部分的課程內容亦會作微調和修訂，若學生應考文憑試中課程的必修部分的題目表現理想，有機會獲取第5級成績，有關優化措施擬於2025/26學年中四級推行。

因應課程內容方面的改動，必修部分和選修部分在公開試評核的佔分比重將會作出微調。必修部分當中，卷一「多項選擇題」及卷二甲部「短題目」分數佔比維持不變，卷二乙部「結構/文章式/資料回應試題」分數佔比則由35%減至33%，該2%的分數佔比撥至丙部選修單元的「結構/文章式試題」中，該部分的佔比由9%增至11%。

當局亦擬針對必修部分的課程內容作出微調和修訂，例如學生在宏觀經濟問題和政策的課題當中，學生需要掌握自然失業率及周期性失業的意思。而在國際貿易和金融的課題中，學生需要掌握國際收支平衡表的組成部分，以及需要掌握國際收支盈餘及赤字的意思及其與外匯及官方儲備的關係。