曹貴子再遭兩名債主入稟高院追討　涉款逾1.46億元

商人曹貴子接連遭入稟法院追討拖欠的款項，繼上周二（14日）被一名人士入稟高院，指曹欠款8,200萬元後，上周五（17日）再遭兩名債主入稟高等法院，分別追討兩筆貸款欠款，涉款合共超過1.46億港元。司法機構暫未排期聆訊。

兩案原告分別為吳廷浩及陳志鋒，被告均為曹貴子。首案入稟狀指，曹貴子於2022年8月3日，與原告吳廷浩簽訂協議，分4次貸款合共5,000萬港元，曹貴子最終逾期還款。吳廷浩在4月22日，去信要求曹7日內還款，但曹未能還款，遂連本帶利追討約7,492萬港元。

次案入稟狀則指，曹貴子於2022年9月16日，與原告陳志鋒簽訂協議，分7次貸款合共5,000萬港元，曹貴子最終逾期還款。陳志鋒在4月22日，去信要求曹7日內還款，但曹未能還款，遂入稟追討約7,183萬港元。

資料顯示，曹貴子近期屢遭入稟追討欠款。上周二（14日），原告凌偉開入稟高院追討該8,200萬港元，以及所涉利息和訟費。據入稟狀指，與訟雙方於2023年1月16日達成貸款協議，由原告向曹借出8,200萬港元，年息為24%，貸款及利息須於今年1月15日前清還。不過曹至今仍未償還貸款。另外，曹貴子去年亦曾被指借款未還，遭商人張仁祥（譯音）及精裕塑膠實業有限公司（下稱精裕），入稟追討本金連利息9,870萬港元。高院聆案官於今年3月頒下判詞，指曹並無合理抗辯理據，直接判處原告勝訴。

案件編號：HCA928、930/2024