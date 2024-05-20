屋宇署指改動主力牆需先申請　推簡介會教看建築圖則

將軍澳日出康城有單位去年被揭鑿穿主力牆，惹樓宇安全隱憂。屋宇署今日(20日)表示，亂拆主力牆不單止違法，還會導致嚴重後果，提醒市民未經署方事先批准及同意而改動或拆除主力牆(結構牆)，屬違例建築工程。一經發現，屋宇署會執法，包括發出法定命令，着令業主進行所須的修繕工程，亦會調查及檢控涉事人士。

屋宇署今日推出宣傳短片及聲帶，指業主如欲進行樓宇改動及加建工程，應先徵詢建築專業人士的意見，包括工程的可行性，以及按需要向屋宇署申請批准建築圖則及同意才可展開工程，以確保安全及不會違反《建築物條例》。

建築專業人士及承建商亦須詳細查看批准圖則及其他相關文件，以及檢視《建築物條例》的相關規定和需否先得到屋宇署的批准才進行有關工程，以確保佔用人及樓宇結構安全。署方又建議市民在樓宇進行改動及加建工程前，透過屋宇署網上「百樓圖網」系統，查閱批准圖則、相關的結構計算文件及小型工程紀錄。

另外，屋宇署樓宇資訊中心將於未來3個月舉辦「認識建築圖則的基本資料」簡介會，教育如何理解圖則上的基本資料，包括如何分辨結構牆及非結構牆。署方亦全新製備「住用處所改動及加建工程必修課」小冊子，上載於其網頁，簡易列明進行住用處所改動及加建工程的注意事項。