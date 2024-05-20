本港今年2月至4月失業率錄3.0%　逾11.3萬人無工開

本港最新失業率維持3%，仍有逾11萬人沒工開。政府統計處今日(20日)發表的最新勞動人口統計數字，今年2月至4月經季節性調整的失業率為3.0%，與今年1月至3月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.1%的水平。期間未經季節性調整的各行業的失業率及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

失業人數由2024年1月至3月約11.1萬人，上升至2024年2月至4月的11.3萬人，增加約2,000人。同期的就業不足人數亦由約40,000人上升至40,500人。而總就業人數由今年1月至3月的逾368.8萬人，增至今年2月至4月的約369.4萬人，增加約5,700人。同期的總勞動人口亦由380萬人上升至380.7萬人，增加約7,700人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業率維持在低水平，各個行業情況大多只有小幅變動，預料經濟繼續增長會令勞工市場在短期內維持緊絀。另外，勞工處將會在本月30日及31日在灣仔修頓場館舉辦「共覓新機遇招聘會」，將有約60個僱主參與，提供大量職位空缺。