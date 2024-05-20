質疑政府推算牙醫人力失準　議員斥不能接受

立法會審議《2024年牙醫註冊(修訂)條例草案》委員會今日（20日）召開會議，有議員不滿政府以2019年作為牙醫人力推算的基準年，直言「唔係好可能接受」，現時不少港人在牙科服務需求上都出現改變。另有議員又指政府在文件中，指公聽會上大部分人士都同意牙科生需要實習1年才可以註冊，質疑會上政府所指的「大部分」是如何得出，又關注修例後會否引起司法覆核。政府回應承認即將發表的人手推算工作無法反映所有趨勢，但承諾下一輪人力趨勢會把港人習慣一併計算在內。

政府早前指會定期進行人力推算工作，並在今年年中向立法會交代牙醫人力推算詳情。議員郭玲麗關注推算工作在何時開始進行，當局回應指推算以2019年作基準年，但已適當加入數據令推算平衡。郭質疑「人力推算你同我講返2019年，我真係唔係好可能接受」，因為當時未有大量港人北上作護牙，促當局慎重考慮推算安排。政府回應承認即將發表的人手推算工作無法反映所有趨勢，但承諾會在年中詳細交代，並會日後持續作就人力推算作調整，下一輪人力趨勢會把港人習慣一併計算在內。

另外，政府亦在文件中提到公聽會上，大部分人士都同意牙科生需要實習一年才可以註冊，議員陳凱欣指公聽會有33位出席，約19 個學生出席，全部學生都反對有關安排，質疑政府所指的「大部分」是如何得出。政府回應指公聽會上的學生對實習時間安排有意見，但大部分學生都認為實習為好事。陳指政府文件字眼為大部分人士認同在畢業後需要實習一年才可以註冊，不滿政府以「大部分」，和「實習1年」的字眼，要求當局修改字眼。

陳凱欣又指部分牙科生在報讀牙科課程時未有畢業前實習一年的安排，關注政府有否評估是否有可能遭到司法覆核的可能性。政府回應指當局有諮詢律政司意見，認為安排可行。

對於有意見建議政府容許牙科生在畢業前完實習，政府強調實習工作為正式工作，只能能容許完成牙醫課程，成為註冊牙醫的畢業生去進行，而未畢業的人士不適宜開始實習工作，如果未畢業的時候開始實習對牙科生和病人均沒有益處。