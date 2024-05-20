復古飛機「沙田精神號」飛返嚟喇　斥資120萬料9月睇到

「沙田精神號」復古飛機9月回歸沙田！不過僅是係仿製品，並會糅合現代藝術元素，成為具有地區特色的「打卡」地標 ，開支預算120萬港元，預計由今年9月中下旬開始，在沙田大會堂與圖書館之間的空地作公開展示，暫定為期大約3個月。

沙田區議會將於本月23日召開大會，討論由當區民政事務處提交的相關建議，指計劃設置「沙田精神號」藝術裝置， 期望仿照 「沙田精神號」的原型 ， 再糅合現代藝術元素。

文件又交代「沙田精神號」的歷史，指1911年1架「費文雙翼飛機」在現時沙田大會堂附近一帶成功試飛，創造了香港首架動力飛機成功試飛的壯舉 。位於赤鱲角的香港國際機場在1998年啟用前，為紀念這段歷 史，香港歷史飛機協會及一班本地歷史飛機愛好者 於1997年參照當年在沙田上空飛行的費文雙翼飛機」，複製了1架名為「沙田精神號」的復古飛機 ，在慶祝機場開幕禮上進行了一次飛行表演，而表演完畢之後，沙田精神號」便愻掛在機場1號客運大樓上作長期展覽，成為機場的一個地標。

文件指「沙田精神號」除了標誌着香港飛行歷史的起點，更象徵着飛機經歷多次試飛失敗後，最終在沙田區成功起飛的不撓精神。為讓市民重溫這項有意義的歷史壯舉，並吸引本地市民和外來遊客到訪沙田。

另一個「打卡」地標則建議在田城門河設置河畔燈柱畫及擺放巨型充氣裝置，燈柱畫以內地23省、5個自治區、4個直轄市及2個特別行政區的風景地標、文化風俗、衣着特色及地道美食等為主題，邀請區內中學創作圖畫，再把畫作製成旋轉裝置，安裝在城門河畔34條燈柱上。燈柱畫計劃於本年7至10月期間作公開展示，預算開支為25萬港元，由沙田區青年網絡撥款支付。

至於擺放巨型充氣裝置的建議，則考慮到城門河是賽艇的練習和比賽航道，亦是船隻的航道，巨型充氣裝置在河上的展示期比較短；如遇上惡劣天氣，充氣裝置可能須暫時收回，故以設置「 沙田精神號 」藝術裝置作為「打卡」地標 ，取代原有的建議。