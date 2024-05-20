迎新屢爆性侵案　議員：如領牌的集體性騷擾　促先捉大老虎

近年傳出多間大專院校迎新營（OCamp）有非禮和性侵犯事件，引起社會關注。平機會指有校園要求如以學校名義宣傳的活動需先經過學校審批。立法會政制事務委員會今（20日）討論有關情況，有議員形容近年大專院校出現的性騷擾個案如「領牌的集體性騷擾」，直指要解決問題先「捉大老虎」定罪，另有議員更認為應採用公開點名批評方式，把大學和牽涉的舉辦者公開，造成公眾壓力，也讓公眾知道處理。

平機會表示，2020年製作了一套包括18部動畫的網上培訓課程，主題包括「甚麼是性騷擾？」、「遇到性騷擾怎麼辦？」以及在不同場景發生的性騷擾情況。截至去年底，超過14,000名學生已完成課程並取得證書，當中逾九成參加者表示課程有用。平機會也會持續為大專院校的學生和教職員舉辦有關防止性騷擾的面授課程，2024年首季已舉辦了14節面授培訓課程，約有1200名學生及教職員參加。不同的大專院校亦已擬定在2024年4至8月舉行17節平機會的培訓課程。

為了及早就今夏的迎新活動作好準備，平機會亦已於今年4月去信21所大專院校作出類似去年6月的提醒，呼籲校方要求學生，特別是負責籌辦迎新活動的學生領袖接受防止性騷擾培訓。

議員陳永光認為平機會工作主要以教育為主，沒有阻嚇力，而近年多次發生迎新營性騷擾事件，詢問未來製作教材、舉行講座時，會否多列舉案例，他又指「家醜不外傳」，當學校發生性騷擾事件時，不排除有學校低調處理，詢問有甚麼措施防止出現這些情況。平機會主席林美秀表示在2019年進行調查後，發現很多人不知道甚麼是性騷擾，而隨後向大專院校提出的16項建議中，院校平均採納13項建議，她又指投訴機制涵蓋保密原則。

議員鄧飛指中學出現性騷擾的情況不常見，質疑為何經常在大學「甩轆」，他又指近年大專院校出現的性騷擾個案，幾乎是約定俗成、「領牌的集體性騷擾」，大學迎新營基本是「攞牌」的集體性騷擾，更大多是透過迎新營作出令人側目的行為，情況有別於職場上「一對一多手多腳」的情況，即使未去到「淫賤」水平，但往往也令家長、社會人士「跌曬眼鏡」。

他認為要移風易俗，要先「捉大老虎」，然後再配合教育，手法要如同打貪。林指調查顯示很多同學講涉及性的笑話，認為只是講笑，而影片教材也有講解甚麼是性騷擾、如何應變等。

針對平機會建議，林指建議3設立網上不記名反映渠道，讓學生和職員可以報告親身經歷或目睹的性騷擾事件；建議5大學每學年發表報告，闡述他們在消除性騷擾和提高性別平等方面的工作，從而提高透明度；以及建議9大學應向所有新入職員工提供防止性騷擾的強制培訓，現職員工，應每三年向他們提供重溫培訓課程。三個建議均有5所大學未有採納，原因分別為，認為不記名對於被投訴人不公平；認為大學本身已經有定期發電郵解釋相關措施；認為培訓可以用自願形式。

議員周浩鼎指發生性騷擾事件時，應採用「name and shame（公開點名批評）」的方式，將大學和牽涉的舉辦者公開，造成公眾壓力，也讓公眾知道處理。不過林指已經有大學要求學生活動需要交給學校審批，而如果校院出現性騷擾事情，媒體報道已經對大學傷害很大，又指保密原因需要保護受害人和被投訴人。

圖說

有議員指解決大學性騷擾需要先「捉大老虎」，做到移風易俗。