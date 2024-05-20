領綜援上月約19.8萬宗　連續兩年下跌　

領取綜援的人數逐步減少，社會福利署今日(20日)公布，4月整體領取綜援的個案較3月份下跌365宗，至198,840宗，按月跌幅為0.2%，受助總人數為270,618。

其中，低收入類別個案的按月跌幅為1.1%，有1,513宗。失業類別個案下跌0.4%，有16,879宗。年老類別個案、永久性殘疾類別個案及單親類別個案均下跌0.2%，分別有111,425宗、17,072宗及20,148宗。健康欠佳類別個案保持平穩，有27,862宗。

翻查數據，綜援宗數最近一次按月增加在2022年3月，該月按月升0.1%。而2022年4月的綜援個案宗數有215,304宗，其後宗數每月持續下跌，但按月跌幅一直少於1%。與2022年4月數字比較，今年4月綜援個案少了1.6萬宗，削減了約7%。

有議員早前曾指，香港勞動人口參與率太低，斥香港福利制度令人認為「愈躺平福利愈多」，綜援人士自力更生計劃，只有5%參與，當中只有佔整體綜援人士0.1%脫離綜援。當局當時回應指，相關人士未能脫離綜援網的原因多元，例如單親媽媽。