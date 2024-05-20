嶺大迎新活動禁「迎新營」字眼　禁不雅遊戲及發布親密合照

大學迎新營接連爆出醜聞，嶺南大學收緊迎新活動指引，限制不能使用「迎新營」、「迎新活動」等字眼；活動舉辦前需事先提交詳細計劃 書，獲准後才能以嶺大名義舉行和宣傳。大學亦嚴厲禁止「不雅遊戲或活動」，並須委任一名「反欺凌及性騷擾大使」監察。嶺大回應傳媒查詢指，期望學生組織能以更嚴謹方式組織相關活動，保障所有參加者的權益及福祉。

嶺南大學學生會編輯委員會在社交平台引述大學上周四舉行的學生社團迎新活動簡介會，稱校方將推行更嚴格的指引，包括要求活動必須在8月31日或之後展開，對比嶺大年初制訂的校曆表，首個上課日訂於9月2日，變相學生社團較難舉辦需留宿的迎新活動。編委又引述，新生需在8月26日正式到學校報到，當日學生事務處會舉辦迎新環節，期望學生能首先接觸由學校官方提供的資訊。

嶺大學生會編委續指，學生社團迎新活動不能再使用「Orientation Camp」（迎新營）、「Orientation Activities」（迎新活動）等字眼，並要向負責單位提交詳細計劃書，獲批後始能以嶺大名義或在校內舉辦。至於在校外舉辦的活動，參與的未成年學生須獲家長或監護人書面同意。貼文提到，主辦活動單位的全體負責人均需參與學生事務處的「迎新培訓營」，活動期間需要有至少一名「反欺凌及性騷擾大使」監察，學生亦不應在社交媒體發布親密合照。校方重申，一旦活動違規或違法，將立刻終止有關活動，校方為活動提供的基本保險保障亦會終止。

嶺大表示，大學重視新學年的迎新活動安排，期望學生組織今年歡迎新生同時，能以更嚴謹方式組織相關活動，保障所有參加者的權益及福祉，因此修改相關活動的指引及建議。