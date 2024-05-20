何太抖音教人「釣金龜」？　被富豪睇中一定要嫁

近期「何伯何太」忘年戀話題熱爆全城，76歲何伯與40多歲何太閃電結婚，坊間主流意見認為是何太主動接近何伯，因為疑覬覦對方450萬元身家，不過何太錢還未到手，何伯的細女已將父女聯名戶口內的大部份金錢轉走。有網民近日發現疑似何太的抖音帳號，內容是何太講述她的愛情心得。

何太的抖音網名叫做「千語BB生活錄語」，其內容主要是分享對愛情、金錢以及婚姻的觀點，共有76條短片。有些短片的內容是講述其心得，例如「怎樣判斷男人愛不愛妳」，何太在影片中表示，有人說一個男人真的愛妳，他一定會把最寶貴的東西給妳，男人最寶貴的東西是甚麼呢？有人說是真心，而真心這個東西太虛，男人最寶貴的東西其實就是錢，他的錢在哪心就在哪一個願意為妳付出的人，他不一定是愛妳的，但是一個不願意為妳付出的人，他是一定不愛妳的。

何太在片中又傳授「釣金龜」秘訣，忠告女網民，如果被富豪看中，就一定要嫁給對方；至於怎樣令另一半付出，她就公開了一些「招數」。她在另一條短片中表示，如果一個男人說他很喜歡妳、很愛妳，天天很想妳，那妳就要抓住這個機會，大大方方地跟他提出要求，必要的時候要提及錢銀事宜。她又教路，記住不能談錢的戀愛就不要談，還不如彈棉花。此外，她在另一短片中又說「錢」可以過濾垃圾(渣男)、過濾騙子、過濾畫餅男(大話男)；實在不行就要換（男人），毋須要「道德綁架自己」。