狄恆獎今起接受申請　鼓勵中小企支持社會公益共創「三贏」

第二屆「狄恆責任型企業獎」今日（20日）起起接受申請，並同日舉行啟動禮。今年的獎項聚焦企業慈善，並以「企業慈善 — 共享價值、決心、同理心」作年度主題，以回應公眾、員工及投資者的期望，為社會創造正面影響。評審團將會甄選出港澳區各三間優秀的中小型企業，予以公開表揚。

狄恆獎指導委員會認為，中小企業具有靈活度高的優點，較容易推行企業慈善的實務，雖然資源不及大型企業，但亦可支持一些與金錢無關的社會公益，例如員工義工服務、致力減廢及減碳排放，或提供技術支援、授課培訓服務等等，因此中小企有能力實踐企業慈善以及履行企業社會責任。企業慈善實有助提升企業形象，在這講求價值的世代可藉此提升員工滿意度，對企業競爭力自然有所幫助，可視為企業投資的一部分，亦有助改善社會與自然環境問題，達致「三贏」局面。

狄恆獎指導委員會主席羅世範指出，指出雖然中小企業的資源較少，但仍然可以投入時間或專業知識去參與企業慈善，貢獻社會，期望可激勵和聯繫更多人在競爭激烈的市場中堅守可持續發展原則及公共福祉導向。副主席李宗德指希望可鼓勵更廣泛的企業慈善事業、推動正面的社會影響。