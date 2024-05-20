小紅書流傳偽造學歷入港大　經管學院證實有學生提交虛假文件

內地社交平台「小紅書」流傳香港大學經管學院有學生憑藉偽造學歷入讀研究生課程，直至近日被學院要求補充本科背景信息及遞交成績單，牽涉人數約200人。港大經管學院表示，發現有極少數入學申請個案涉及在申請過程中提交虛假文件，亦發現坊間某些中介機構聲稱能提供「保錄取」服務，堅決譴責該等不誠實行為，並已展開全面調查，如發現證據確鑿，將根據大學和法律規定，採取一切適當的紀律處分和法律行動。

港大經管學院回覆查詢時指，早前發現有極少數入學申請個案，涉及在申請過程中提交虛假文件，亦發現坊間某些中介機構聲稱能提供「保錄取」服務，為申請人捏造入學申請相關文件的情況。強調學院堅守學術誠信，致力於營造一個公平的學習環境，理解爭取到頂尖研究生課程的一席之地，實在不容易，但遺憾地某些人採取不誠實手段來得到不公義的優勢，藉此意圖取得入學資格。

經管學院續指，堅決譴責該等不誠實行為，並重申對任何形式的學術不端行為，持零容忍態度，現時已即時採取行動，並對此事展開全面調查，如發現證據確鑿，將根據大學和法律規定，採取一切適當的紀律處分和法律行動，包括但不限於剝奪錄取資格、取消學籍註冊等。如發現中介機構涉及其中，將與相關執法機構合作，確保他們受到法律追究。