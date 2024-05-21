26港鐵站加裝「水浸感應器」　應對風季惡劣天氣

本港即將踏入颳風季節，為應對惡劣天氣，港鐵宣布已做好一系列應變準備，包括在26個港鐵站、共42個較高出現水浸風險的出入口加裝「水浸感應器」；港鐵亦會在9號風球或更高信號生效時，即時暫停露天路段列車服務，以及盡可能在安全情況下，將行駛中列車，駛往原定終點站或連接商場車站，如元朗及沙田站等。

港鐵公司機場鐵路總管呂幹貽說，汲取去年黑雨及颳風襲港經驗，識別了26個港鐵站、共42個出入口受較高水浸風險，並已在上述車站部分出入口安裝水浸感應器，包括觀塘綫黃大仙站；荃灣綫深水埗站；港島綫西灣河站；屯馬綫大圍站等，以提升預警。

呂表示，水浸感應器設於出入口地面對上一級，當感應器接觸到水時便會發出警示，提醒站內控制室派員到有關出入口視察情況，若當刻發現有水浸情況出現，便會採取應對措施，架設防洪板；他又指，港鐵人員已詳細檢查車站排水系統及附近渠道，且全數港鐵站亦已完成今年的災難性洪水應急訓練。

去年9月世紀黑雨，港鐵黃大仙站大受影響，呂指，除在黃大仙3個出入口安裝水浸感應器外，另在B3出入口的現有防水門外，加設防洪板，並會運用科技在該處再加設一套「自動防洪板」，料在今年第三季試行。

至於颱風期間港鐵服務安排方面，當9號風球或更高信號生效時，港鐵會即時暫停露天路段列車服務，已開出的列車班次亦不會行駛露天段，而行駛中列車則會盡可能在安全情況下，駛往原定終點站或連接商場的車站。