僅高1.5米　街坊憂保護作用細

對於杏花邨擬加建擋浪牆，有居民表示自己一定支持，指當局早前曾向居民講解相關工程；但亦有居民對工程有保留，認為作用未必很大，擔心影響景觀之餘，往後維修保養亦會對居民造成負擔。

杏花邨居民羅先生表示，早前政府曾向居民講解擋浪牆加建工程，直言自己「一定支持」，又不擔心擋浪牆會遮擋景觀，認為影響不大。提到日後維修保養須由居民負責，他認為合理，「梗係要付出啦，呢個世界冇免費午餐㗎嘛！」

另一名居民謝先生則不贊成加建擋浪牆，坦言平日風浪不大，「係颱風山竹緊要啲，百年一遇，平時冇咁大風，現時啲石都夠用。」他表示，平日經常到海堤散步，欣賞風景兼吹吹海風，認為擋浪牆「太高冇咩意思，視覺上唔好，唔得開揚、唔得舒服」，而後續維護費「又多樣嘢負責」。

曾先生於杏花邨居住超過30年，則對加建擋浪牆有保留，「少做少錯，唔好搞咁多……如果個浪真係咁大，1.5米都唔係多好多！」他指，即使是颱風山竹，「都係啲浪沖上嚟，樓有冇冧啊？」至於打風引致的停車場水浸，他認為是管理處的問題，未有做好預防措施。他又表示，自己要了解清楚再作決定，若政府找專家評估過後，認為「要做就真係要做」 ，不要像垃圾徵費般反覆。

市民陳小姐雖非杏花邨居民，但平日會到海堤跑步做運動，她贊成加建擋浪牆，但認為「多少會影響景觀」，建議業主要好好研究，究竟擋浪牆的作用有多大。