炒賣虛擬門票騙局「爆煲」　10人共失510萬元3騙徒落網

執法部門於今年5月起，接獲一個本地投資詐騙集團相關的多宗報案，當中10名受害人共損失約510萬港元，損失最大一宗約130萬元。人員調查受害人的交易紀錄，翻看大量閉路電視及經情報分析後，於本月16日及20日展開拘捕行動，先後以涉嫌「串謀詐騙」拘捕集團2男女主腦及1名男骨幹成員，並檢獲電話及現金等證物，據報3人俱為一間貿易公司的銷售經理，現已被扣留調查。

據初步調查所得，3名被捕人由2022年11月起，借用所屬貿易公司位於九龍灣一甲級寫字樓內的開放辧公室，舉辦投資講座邀請受害人參與，期間以「高回報、零風險」特色推銷兩項投資，包括透過兩個自設投資網站炒賣個人演講虛擬門票，以及月息達7厘的高息存款計劃。惟有關投資網站於今年1月起相繼關閉，受害人無法取回資金，始知自己受騙。

據了解，騙徒首先要求受害人繳交一筆2萬至9萬元不等的參與費用，其後再收取現金或虛擬貨幣，向受害人拍賣每張約值100泰達幣的虛擬門票，由於受害人數量較門票數量多，初時門票推出後很快便會賣完。騙徒其後指示受害人於翌日將門票提價轉售，如此反覆操作直至門票價格升至15,000泰達幣後，騙徒便會利用透過存款計劃所得資金回收門票，再將門票分拆再次進入交易。

直至今年初，由於大量門票同時到達有關回收價，集團未能支付回收金額，導致網站不能繼續經營，騙徒於是以不同手法拒絕回收有關門票，或要求收取高額手續費，令受害人蒙受損失。執法部門將繼續調查案件，初步相信騙徒任職的貿易公司對案件並不知情，案中不排除有更多人被捕，呼籲有關受害人與執法部門聯絡。