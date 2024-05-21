壹傳媒黎智英違國安案　專家證人鄒錦沛作供

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（21日）在西九龍法院（暫代高院）續審。鄒錦沛博士以專家證人身份，就社交媒體、通訊軟件程式的操作作供。

審訊今踏入第80日。控方應辯方要求，傳召專家證人香港大學計算機科學系副教授鄒錦沛作供，並接受辯方盤問。鄒確認，他的專業範疇，關於即時通訊軟件Telegram、WhatsApp、Signal，及媒體Facebook、Twitter（現稱X）、YouTube的操作。盤問下，鄒亦確認，轉寄訊息的功能，不限於收到的訊息，也包括自己發出的訊息，另用戶可以同時間轉寄多於一個訊息。辯方說，如果一個人轉寄自己的訊息，接收者收到的訊息中，不會有「已轉寄」標籤。鄒稱因未做過實驗，因此不能確定。至於「複製及貼上」訊息功能，鄒說不會有「已轉寄」標籤。

另外，鄒錦沛說，2023年4月18日，正式收到執法部門聘書，要求他就本案作專家證供，聘書中列出本案控罪詳情，以及另外兩宗案件的案情撮要，包括6名蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪一案；及偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒和法律助理陳梓華認罪一案。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022