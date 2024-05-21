啟德「方艙」3000房空置逾年　政黨倡改作國際藝術體育交流園

在新冠疫情期間用作隔離病人俗稱「方艙」的社區隔離設施，自政府解除防疫措施後丟空至今。有政黨建議將位於啟德的「方艙」用地，改造成「國際藝術體育交流園」。有立法會議員表示，當啟德體育園啟用後，有關設施亦可讓國際運動員租用，以減輕成本，亦可在香港舉辦全運會期間，讓工作人員或教練團等入住，其後也可在不同比賽中善用相關設施。

議員鄭泳舜在一個電台節目中表示，相關設施已空置超過 1年，涉及單位多達3,000個，而每月經營成本要數十萬港元。九龍有很多文化藝術和體育相關設施，包括西九文化區、東九文化中心以至啟德體育園，他認為可讓由外國到港的人士作交流用途，甚至可以入住。至於如何處理多達3,000個房間，他就指保留比例可讓政府決定，又指政府不應浪費已花資源興建的設施，若數年後巿道好轉，可考慮作其他用途。

九龍城區議員張景勛在同一節目就指，從居民角度，有關用地可用作公園或讓青年創業用途等，相信可成為青年共享空間或辦公室或假日巿集等。他認為若能還原本來屬於跑道公園的地點屬好事，又透露有關地點，會建設綠色集體運輸系統，期望工程有時間表。