過去5年家事調解逾千宗　小額錢債案件亦倍增

政府希望香港發展成國際調解中心，但有議員曾批評政府推動調解工作「未如理想」。根據政府提交的數字顯示，由2019至2023年經綜合調解辦事處轉介獨立調解員的家事案件共1,109宗，單是2023年的案件已較2022年增加42%，而與小額錢債案有關的案件亦倍增。

根據司法機構政務處提交立法會的文件指出，綜合調解辦事處轉介獨立調解員的家事案件，2023年259宗，較2022年的182宗增加74宗，而2023年的案件中，透過調解達成協議的案件有81宗，佔60%，而未能透過調解達成協議的案件佔55宗。此外，家事調解員人數亦由2013年的194人，增加至2024年的357人，增幅為84%。

有關「調解員輔助的排解財務糾紛試驗計劃」，讓正在辦理離婚人士在家事調解員的協助下處理財務糾紛。2019年起，截至2024年4月30日，共有54宗個案曾參與相關計劃，當中33宗個案的爭議得到解決。

司法機構在2022年7月設立新的綜合調解辦事處（西九龍），主要涉及小額錢債審裁處的案件，通過使用調解服務來處理糾紛。由2022年7月至2023年12月期間，共有285宗小額錢債審裁處案件獲安排調解服務，整體和解比率約為60%。實際上，2022年的案件為66宗，而2023年則倍增至219。當中涵蓋漏水、翻新工程、租賃協議、 消費者申索、輕微人身傷害、商業、貨品及服務等範疇。整體和解比率約為60%。

至於「案件和解會議」試驗計劃，在2021年1月至 2023年12月期間共處理417宗案件，涵蓋不同類別的申索，例如債務、侵權、合約、土地、信託及租務等，整體和解比率約為59%，而試驗計劃將於2025年1月常規化。