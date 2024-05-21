台中捷運內斬人釀4傷　持刀男子遭乘客制服

台灣台中捷運周二（21日）傳出車廂內發生斬人事件，事件至少造成4人受傷。由於當天正值台北捷運隨機斬人案發生10周年，事件引發人心惶惶。

網傳畫面顯示，一名戴口罩男子襲擊另一名男子，被攻擊男子臉部流血。斬人男子其後被同車乘客制服。據台媒報道，案發於中午前後，一名20歲洪姓男子在中捷列車上突然亮刀向乘客亂斬，不少人見狀驚慌逃竄，大叫「有人拿刀」。洪男疑從水安宮站上車，先持菜刀襲擊乘客，但遭奪刀後又從口袋中拿出水果刀。事件造成多名乘客受傷，洪男自己也掛彩，各人均送院救治。經查，洪男身上攜帶共一把菜刀、兩把水果刀。

一名外籍女乘客表示，當時她附近有5、6名乘客，洪男持刀走過來，並斬向一名男子的頸部。其他乘客見狀抓住洪男的衣服並打他的頭，有被襲擊者的血濺到她身上，但她本身無受傷。據指當時台灣環保署前署長魏國彥也在列車上，他目睹多人在扭打，拿起公事包準備抵禦。

警察局長李文章表示，經查洪男疑患有思覺失調症，他與遇襲者不認識，至於是否隨機斬人仍在調查中。無巧不成話，2014年5月21日下午，台北捷運板南線一列從南港展覽館站開往永寧站的列車上，21歲的東海大學男學生鄭捷拿預藏的兩把刀在車廂內隨機斬人，造成4死24傷。