涉刑毀黃家駒墓碑　15歲少年保釋被拒　還押兒童及青少年院看管

殿堂級樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓，於周日(19日)早上11時許遭人破壞，執法人員其後拘捕一名15歲少年及一名23歲男子。經進一步調查後，2人合共被控一項刑事損壞罪，案件今早(21日)於觀塘裁判法院提訊。2人暫毋須答辯，裁判官按辯方申請把案件押後至6月25日再訊，以等候辯方索取文件及向被告提供法律意見。該15歲少年須還押兒童及青少年院看管，另一被告則獲准以5,000港元現金保釋。

兩名被告分別是報稱學生的15歲少年及報稱冷氣技工的葉子滔（23歲）。2人共被控一項刑事損壞罪，指2人於2024年5月19日，在將軍澳華人永遠墳場無合法辯解而損壞黃家駒的墓碑(屬於黃家偉的財產)，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。2名被告於犯人欄一直表現平靜，並表示明白控罪，他們亦不時望向公眾席。辯方替2人申請保釋，裁判官最終拒絕15歲少年的保釋申請，他將於5月29日再到庭作保釋覆核。裁判官則批准另一被告以5,000港元現金保釋，但須交出旅遊證件、不得離港、不得到案發地點、每周兩天到警署報到、須居於報稱地址，及不得接觸控方證人。法庭今早亦因應案件作出特別安排，公眾人士需排隊領籌後才可進入法庭。而今早亦有多名人士排隊取籌進庭。

事發於案發於周日早上11時許，將軍澳華人永遠墳場職員發現黃家駒的墳墓被人破壞，當場截獲兩名涉案男子及報案。事發後的現場所見，墓碑上的黃家駒遺照被扑毀，墓碑頂的結他浮雕遭黑色筆寫字塗污。執法人員接報到場，經調查後以涉嫌刑事損壞罪拘捕涉案的15歲少年及23歲男子，最終落案起訴2人。

其後有社交網站流傳一段疑為黃家駒的墓碑遭破壞的影片，當中有人在墓前大聲高唱Beyond的著名歌曲《海闊天空》，然後將汽水淋潑墳墓，之後舔墓碑上遺照及頂上的結他浮雕，隨後對着鏡頭食拜祭的鮮花及掟香。之後，該男子以黑色箱頭筆在墓碑寫字、以及亂畫塗污墓碑頂的結他浮雕，並用腳踢向墳墓，最後檢起一柄鐵錘向家駒遺照狂砸扑毀。

案件編號：KTCC 984/2024