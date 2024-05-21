本港今年至少210項盛事　或保留《九龍城寨》佈景供打卡

政府今日(21)公布香港下半年盛事項目。財政司副司長黃偉綸表示，本港今年全年至少有210項盛事舉行，上下半年各逾100項，估計全年盛事能吸引約170萬名旅客參與，為港帶來約72億港元消費額，以及約43億港元的經濟增加價值。

黃偉綸說，下半年盛事涵蓋各項領域，其中以會議及展覽項目佔最多，有42項；其次為文化藝術及創意項目，有25項；另有15項全新項目，包括M+博物館會在下月29日至明年1月舉行貝聿銘大型回顧展、10月亦會首次舉辦香港演藝博覽，以及11月底舉行時裝設計周等。

黃又指，下半年盛事活動數量與上半年相若，但個別活動吸引旅客數目會大幅增加，因此與上半年相比，會產生更大經濟效益。惟暫未有政府對盛事項目資助具體數字，強調許多盛事主辦單位需要的協助不是金錢，反而更多是協調人流管理、場地等。

他說，以往政府轄下的盛事基金平均每年投入1億港元左右，相信遠低於盛事所能帶來的72億港元總消費額和43億港元經濟增加值，形容為非常「物超所值」。

電影《九龍城寨之圍城》近日熱播，被問到會否保留戲中布景，在適當地方公開展出讓公眾、旅客「打卡」。黃偉綸透露，該戲布景已拆掉，但沒有丟棄，仍有保存，正與有關方面商討展出電影布景的可能性，有進一步消息將向大家報告。