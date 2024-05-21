60%受訪者反對垃圾徵費　政黨指政府未釋疑　料8.1推行反彈大

政府把垃圾徵費措施由4月1日押後至8月1日，但無論社會上及政界均對能否如期推行存疑。由行政會議召集人葉劉淑儀出任出席的政黨公布在多區進行問卷調查，結果指60%受訪市民反對徵費計劃，逾半數不清楚收費模式，該政黨指政府仍未釋除市民疑慮，又指該黨認同推動可持續發展的初衷，但鑑於社區內的配套設施及準備不足，如期在8月執行收費計劃，相信將引起較大反彈，要求政府全面檢視回收減廢政策規劃。

葉劉淑儀上月中曾指當局會否再度延後或擱置計劃言之過早，政府會考慮市民回饋，但就算改變政策都不是「跪低」，聽意見並不等同於沒有能力執行政策。

該政黨在4月份分別在南區、灣仔、大埔、北區及沙田區設街站進行簡單問卷調查，成功收回約753份問卷。結果發現有453名受訪者（60.2%）明確表示反對收費計劃，只有126

名受訪者表示支持（16.7%），另有15人（2%）建議延期推行。

雖然有部分受訪者認同計劃有助推動環保，但政策構思過分理想化，欠缺對實際情況的考慮；而在反對者當中，大多認為社會對落實使用指定膠袋等欠缺充分準備，更有意見認為應從源頭減廢，加強回收着手，代替收費計劃。推行計劃的時機—部分受訪者認為計劃推行得過於倉卒，建議推行更多「先試先行」、分階段實行、延長準備期及執法寬限期等。

調查又有受訪者認為在目前的經濟情況下推行收費計劃，會加重市民，特別是低收入及長者，及部分行業如餐飲及安老業等的財政負擔。

被問及是否清楚了解都市固體廢物收費的兩種收費模式，即「按袋」/「按標籤」收費及按重收「入閘費」及相關安排時，在293名受訪者中，有93人（31.7%）表示清楚；另有160人（54.6%）表示不清楚。另亦有部分受訪者質疑垃圾袋的容量及質量，並對大型垃圾的收集和處理方法存疑。有受訪者憂慮日後高空擲物、胡亂棄置垃圾、雜物/垃圾堆積、大廈渠道淤塞等環境衞生問題更為嚴重。

調查又指有受訪者擔心日後市場上的仿製品叢生，難以辨別指定袋及指定標籤的真偽；因對計劃細節理解不同或誤會，而被處罰或與前線人員爭拗；在鄉村地區執行計劃的可行性；加重物管及清潔人員的工作量。

外界一直批評配套不足，調查指有受訪者認為社區上的硬件設施，例如回收點、廚餘機不足，認為當局應先增加配套設施。

針對上述的調查結果，該政黨指雖然社區內普遍對落實都市固體廢物收費計劃有保留，當局目前仍未能通過解說有效釋除市民疑慮，但該黨認同推動可持續發展的初衷。

該政黨續稱，鑑於社區內的配套設施及準備不足，如期在8月執行收費計劃，相信將引起較大反彈。該黨重申，作為國際都會也需要向外展示香港對可持續發展的重視，希望政府全面檢視回收減廢政策規劃，以平衡市民聲音及大局利益。