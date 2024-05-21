港珠澳大橋今年來客流破千萬　創口岸開通後最快紀錄

內媒周二（21日）報道，今年來經港珠澳大橋出入境客流持續快速增長，邊檢站數據顯示，今年截至周二早上9時40分，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客突破1,000萬人次，同比增長超過127.7%，較去年提前4個月實現客流破千萬人次目標，刷新口岸開通以來最快紀錄。

據該邊檢站分析，持續增多的北上港澳旅客成為推動口岸客流快速增長的主要因素，在「港車北上」、「澳車北上」政策深度推進下，愈來愈多港澳居民選擇經港珠澳大橋北上旅遊觀光、休閒消費，其中香港青年旅客增長明顯。今年來，經口岸出入境的港澳旅客達602.5萬人次，同比增長126.3%，佔口岸客流總量的60.4%；港澳單牌車數量超過109.5萬輛次，月均增長超過10%。

珠海口岸周末及節假日期間，日均客流、車流分別達到6.1萬人次、1.61萬輛次，是平日的1.5倍和1.3倍。口岸客流、車流已4次刷新紀錄，單日最高客流逾14.4萬人次，單日最高車流逾1.95萬輛次，均創新高。數據亦顯示，今年來持港澳旅遊簽注往來的內地旅客超過190萬人次，同比增長130%；另有超過15.8萬人次的外籍旅客經港珠澳大橋出入內地商務交流、旅遊觀光等，同比增長412.6%。