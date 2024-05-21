聯售門檻有下調空間　望與強拍條例看齊　政府：無意簡化

法案委員會今日(21日)續會，研究降低強拍門檻。草案建議將指定地區樓齡達50年或以上私人樓宇的強拍門檻，由目前80%業權，降至70%或65%。有議員關注目前聯售要求過高，政府就表示有下調空間，希望與強拍條例看齊；亦有議員關心業主被強迫賣樓的補償，政府就指強拍樓宇多為舊樓，如有貸款未還清等問題，屬投資者商業行為。亦有議員關心強拍後土地重建手續會否簡化，以加快重建；政府就認為現時安排合理，無意簡化。

政府指，截至今年4月，共收到46宗申請，當中42宗符合不少於50%不分割份數業主同意聯售的初步門檻；公司接納其中27宗申請個案作進一步跟進，向仍未同意聯售的業主進行為期6個月的游說；其中有17宗於游說期完結前仍達不少於80%或90%不分割份數業主同意聯售的「聯售門檻要求」而被終止處理；有9宗達到聯售門檻要求，其中1宗公開拍賣成功售出，有2宗其後由發展商成功收購所有業權，1宗其後則被納入市建局的重建項目。

簡慧敏議員認為，目前聯售門檻要求或太高。政府回應指有下調空間，已邀請市建局在7月匯報檢討成果，具體實施時間將於草案通過後進行。政府又指，下調聯售門檻的目標為希望與強拍條例看齊，新條例或允許80-90%業主同意聯售，並由發展商購入該份額後，可一併購入剩餘10-20%。此外，政府指《條例》下售賣收益不足以清還按揭貸款的機會相對較低，發展局將加強地區宣傳及教育工作，提醒市民購置老舊樓宇單位及申請物業按揭貸款前，應留意涉及的風險。

議員陳學鋒指，強拍等同逼迫業主「賣樓」，問及政府可否幫這些業主減免或延長償還房貸期限。政府指，強拍樓的樓齡多數超過50年，若有未還完貸款情況，屬於投資者商業行為。另外，謝偉銓議員詢問，發展商在不同時間收購毗鄰的土地需時較長，相關手續能否減免。政府指強拍後已售賣的土地，需要在6年內完成重建；又認為目前流程合理，無意願簡化該程序。