黃雨紅雨連環襲港　當局暫接4宗水浸及山泥傾瀉

受低壓槽影響，本港廣泛地區今日(21日)有大雨，其中西部包括大嶼山等地區雨勢較大，天文台先於早上10時發出黃色暴雨警告，生效超過4小時後，再於下午2時50分改發紅色暴雨警告，生效超過1小時，又於下午4時改發黃雨警告。暴雨連場下，據政府透露相關部門的社交平台資訊，政府暫收到3宗水浸個案及1宗山泥傾瀉報告，地點均於大嶼山。

渠務署於社交平台發文表示，截至下午2時，共確認3宗水浸個案，位於大嶼山翔東路、嶼南道及塘福，已即時指派緊急應變隊伍跟進個案，3宗個案均於1至2小時內完成處理及清除水浸。

署方指，昨晚開始已派出超過30隊人手加強巡查，包括全港約220個容易受水浸影響地點，以及曾受較嚴重水浸的地點，例如黃大仙、東區、西貢及將軍澳，並已迅速完成清理淤塞渠道等工作，以減低水浸風險。因應預測暴雨情況可能加劇，署方已隨即增派人手和緊急應變隊伍。

另外，土木工程拓展署亦於改發紅色暴雨警告後發文，指暫時收到1宗位於嶼南道的山泥傾瀉報告，署方已派員視察，相關部門亦已開始清理現場。署方提醒。本港持續受大雨影響，大嶼山雨勢特別大，市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。