零售界指增內地旅客免稅額利市道　議員倡盛事與深度遊結合

港府指繼續向中央爭取更多惠港政策，包括提高訪港內地旅客購物免稅額，增加內地訪客的購物意欲，下半年亦會有逾100項盛事舉行。零售管理協會表示，不少旅客因稅務問題而避免在港大額消費，強調增加免稅額對零售業非常重要。議員則促港府把盛事活動與深度遊產品結合，並提早聯業界到境外宣傳，放大盛事經濟效益。

零售管理協會主席謝邱安儀向傳媒表示，內地海關疫後嚴謹執法，去年起收到不少商戶反映，有內地旅客反映擔心回內地時被徵收重稅，不放心在港購買貴重物品，某程度打擊零售業，尤其專做自由行的店舖。謝太期望能循序漸進，先將內地訪港購物免稅額增至3萬港元，最終與海南看齊，即每年免稅購物限額達10萬港元，令香港可與海南公平競爭。

對於港府公布下半年超過100項盛事，全年盛事增至超過210項，謝邱安儀歡迎舉辦更多盛事，指零售業會聯同旅遊相關行業，包括餐飲及酒店業，研究如何將人流轉化生意。

議員鄭泳舜則指，歡迎港府提早公布盛事年表，但建議當局分門別類，精選個別盛事，聯乘多個領域如相關業界、旅遊酒店業及零售界等，提早策劃及到境外宣傳，以吸引更多旅客及本地市民參與，把盛事經濟效益放大。鄭又認為，當局要把盛事活動與相關城市漫步或深度遊產品結合，推出多些一日遊、兩日至三日遊產品，令參加盛事的遊客可以多留港消費及過夜。