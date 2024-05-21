為泊車「截胡」不惜撞牆　網友大讚堅毅夠決心

本港的泊車位僧多粥少，一眾司機每次都為方寸之地「爭崩頭」。近日《東呼即應》發現網上熱傳一段停車場拍攝片段，顯示一輛私家車正準備泊位之制，另一輛車從斜路疾駛而來，打算「截胡」，但駛入該泊車位卻疑未及將車煞停，車頭直撞牆壁兼反彈。有網民「大讚」後者的泊車決心非同小可，「這個泊位值得擁有」。

該段影片長約14秒，現場為室內停車場，泊有多架車輛，期間有1輛私家車正後退，欲駛入空置泊車位時，突然有1輛運動型多用途車(SUV)快速衝前疑「截胡搶位」，私家車立即停車，避免和對方碰撞，任由SUV停泊。豈料SUV駛入泊車位後卻未有及時停車，車頭直撞牆壁，全車被撞到輕微上下晃動兼反彈，私家車司機見狀下車，了解SUV及其司機的情況，影片自此結束。

影片近日被上載至社交平台facebook群組「馬路的事討論區」，隨即引起熱烈討論，其中有網民就大讚SUV司機的決心非同小可，直言「這個泊位值得佢擁有」；另有網民則笑言稱「美中不足，條片冇聲，唔夠治癒」、「佢回彈後泊得剛剛好」。

東呼表示，是次事件最值得學習是那份態度，以及那份不惜代價的堅毅決心，當看準了便義無反顧、快狠準地去做，難怪網民們都大讚該司機「快人一步、泊位達到」；若果現時香港89位議員在監督政府時，也是持有這種態度，「市民每個月出10萬供養佢

哋，起碼都會比較服氣！」