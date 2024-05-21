政府明年收回大欖隧道專營權　運輸業籲免費開放予商用車輛使用

大欖隧道專營權將於明年5月屆滿並由政府收回，香港運輸物流業工會聯會表示，期望調隧道收費使之更加合理公平，減輕商用車輛及市民出行的經濟負擔；建議收回專營權下調隧道收費，並應免費開放予商用車輛使用，以進一步緩解屯門公路繁忙時段的擠塞狀況，同時亦應優化大欖隧道與周邊道路的銜接及樽頸位，以疏導交通流量改善擠塞。

港運聯指出，大欖隧道加價不斷，2015年至2023年間加價有6次之多，導致運輸業界經營成本大增，而高昂的隧道費亦令新界西北、新界北的市民多年來須支付昂貴的公共交通工具費用，更因此有不少車輛選擇不經大欖隧道，令到屯門公路或其他路段於繁忙時段擠塞問題尤其嚴重，陷入惡性循環。

而因應香港北部都會區的發展方向，港運聯預料大欖隧道日後必將作為人流、貨流往來的重要大動脈，認為政府檢視大欖隧道未來收費水平時，除綜合考慮包括交通管理需要、附近道路網絡的運力或承受能力，以及對替代路線的影響等相關因素外，更需考慮交通運輸業界經營、市民出行的負擔能力，以制訂切實可行的隧道收費政策，為減輕市民出行及業界經濟的負擔。

針對過海三隧收費及商用車輛泊車位，港運聯亦建議將商用車輛隧道收費下調，第一步或可先行下調輕型貨車之收費，甚至與的士現時收費看齊：全日劃一收費25港元，並應盡快研究興建第四條過海隧道。