當局指本地牙科畢業生臨床經驗不足　倡執業前實習有急切性

立法會正審議修訂《牙醫註冊條例》，建議牙醫畢業生實習1年方可執業，多名議員及參與公聽會人士均表示關注。當局解釋，根據牙醫管理委員會多次反映，香港大學牙醫學士課程的臨床訓練存在結構性問題，盡早落實實習安排符合公眾利益，亦有其急切性，而日後牙科畢業生實習期間將被視為註冊牙醫，在學期間進行實習並不可行。

當局指，牙管會自2012年起就港大牙醫學士課程每5年進行一次評審工作，並在2014年及2019年兩度發出評審報告，認為校方有必要提升本地牙醫學士學生的臨床技能培訓及經驗，對課程只給予有條件保留認可；牙管會及後於2022向當局反映，校方跟進之前評審結果的建議未如理想，特別是課程落實臨床訓練方面有明顯不足之處，其記錄更顯示個別學生甚至未有實際進行過個別牙科程序的經驗。

當局指，牙醫實習將參照目前醫生做法，本地牙科畢業生將於臨時註冊下進行實習，薪酬水平亦比照實習醫生，參考公務員總薪級表𨤳訂，以2023/24財政年度計算為每月34,470港元。當局補充，本地牙科畢業生日後從事實習工作時，將被視為註冊牙醫，絕非牙醫學士課程的延續，仍在學習階段的學生，不適宜以註冊牙醫身分，獨立面對病人進行各項牙科療程，以在學期間的課餘工作滿足實習要求並不可行。

當局又強調，盡早落實實習安排是符合公眾利益，亦有其急切性，作為負責任的政府，應與時並進提升牙醫質素，而不應待發生病人安全事故後才採取補救措施，呼籲議員和業界支持盡早落實實習安排。