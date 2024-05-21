港大經管學院碩士生本科學歷疑造假　議員促嚴肅跟進

香港大學經管學院表示，早前發現有極少數入學申請個案提交虛假文件，亦發現有聲稱「保錄取」的中介機構為申請人捏造虛假文件，已展開全面調查。有議員對事件感到驚訝，促請教育局和校方嚴肅跟進事件，杜絕害群之馬。

小紅書近日流傳一封港大經管學院發出的電郵，提及要求學生提供官方成績單和文憑證明，作為年度最終檢查；平台有貼文指，據說是有在讀港大碩士生涉嫌抄襲，被港大要求提交本科成績單，但該名學生未能提供，學校於是決定徹查。

議員郭玲麗對事件感到驚訝，批評此等行徑十分可恥，涉及欺詐行為，促請教育局和校方嚴肅跟進事件，杜絕害群之馬，並建議院校可加強檢視和抽查學生提供學歷文件，並進行雙重核實，與發出學歷文件的當地院校聯繫和查證，以免影響香港國際教育樞紐聲譽。

理大回覆查詢時指，一直按照嚴謹機制核實入學申請人資歷及相關呈報資料，如發現有人偽造文件及虛報學歷，大學會拒絕其入學申請或按照既定機制處理，包括取消其學籍。浸大則指，所有獲取錄的碩士課程學生，均需要在入學註冊前按照取錄信所列明的要求，提交畢業證書副本、由所屬院校直接提供給浸大的正式成績單，以及其他相關證明文件。

科大指，大學各課程或學系皆設有研究生事務委員會審核申請人的學歷，申請人須通過考核方可獲初步取錄，獲初步取錄的申請人須於開學前要求其相關證書頒發機構直接向大學寄送已驗證過的成績單等正式文件。

城大指，碩士課程申請人需在提交網上申請時，上傳學歷證明文件，並在入學前遞交相關文件，以作核實。城大在錄取通知書發出前後，發現任何虛假或誤導性資料，或申請人未能完成學歷審核，將取消其入學申請資格。