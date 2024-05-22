涉助香港情報機構犯英國國安法　其中一名被告離奇身亡

英國傳媒周二（21日）報道，被指控協助香港情報機構、涉嫌觸犯英國《國家安全法》其中一名男被告Matthew Trickett證實於周日（19日）死亡。

報道指，倫敦泰晤士谷警方周日下午5時15分左右接獲市民舉報，指一名男子倒臥於梅登黑德（Maidenhead）的格倫費爾公園（Grenfell Park）。警員趕到現場並發現一名男子，隨即施以緊急治療，但該男子當場死亡。警方目中正調查事件，暫列「死因不明」(unexplained death)，稍後會驗屍。直至周二，警方確認死者身份為Matthew Trickett。

37歲的Matthew Trickett涉嫌由2022年12月20日至今年5月2日期間，與同案另外兩名被告Chung Biu Yuen（袁松彪）及Chi Leung Wai（衞志樑）協助外國情報機構進行訊息收集、監視和欺騙行為。此外，他們亦涉嫌於5月1日強行進入英國一個住宅地址。3人早前獲准保釋，原定周五（24日）再上庭。