東方日報A1：全年210盛事誘來港　逾70億消費恐奢望

港府疫後力推盛事谷經濟，昨公布下半年會舉辦約106項盛事，例如7月首辦「武林盛舞嘉年華」，令全年舉行的盛事增至逾210項，料能吸引約170萬名旅客，為港帶來約72億元消費額，以及約43億元的經濟增加價值。不過，下半年的盛事年表再被揭不少涉拉雜成軍，如個別行業的會議或活動甚至中秋綵燈會都被視為盛事。學者指，盛事項目雖多但有「數白欖」之嫌，部分一睇名單就知道難吸引旅客，質疑「立立雜雜都計埋入去」。至於各界關注政府到底計劃投入多少資金或資源主辦/協辦上述盛事，政府沒有披露，只稱計劃必物有所值。

當局下半年舉辦約106項盛事中，會議及展覽項目佔最多，有42項；其次為25項的文化藝術及創意項目，包括7月有文化盛事基金支持的全新項目「武林盛舞嘉年華」，雲集逾千名武術和舞蹈界高手進行60場表演及活動；M+博物館亦會在下月29日至明年1月舉行被譽為「現代主義建築的最後大師」貝聿銘的大型回顧展、10月亦會首辦香港演藝博覽，以及11月底首辦的香港時裝設計周等。

體育盛事亦有15個，包括獲港府M品牌贊助的2024女子世界棍網球U20錦標賽及WBSC棒球5世界盃，比賽分別在8月及10月舉行。另外，美酒佳餚巡禮、香港跨年倒數，以及「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮等亦會繼續舉行。當局又說，爭取到創科旗艦活動「SmartCon2024」在港舉辦首場亞洲會議。

財政司副司長黃偉綸表示，今年舉辦逾210項盛事，較年初預計約150項增加60多項，增幅逾40%，部分大型活動「吸客」能力很強，相信下半年能吸引的旅客會較上半年多，甚至令全年訪港旅客突破5,000萬人次。至於舉辦盛事的成本效益，黃指出，許多盛事主辦單位需要的協助不是金錢，反而更多是協調人流管理、場地等，又說以往政府轄下的盛事基金平均每年投入一億元左右，相信遠低於盛事所能帶來的經濟效應，形容為非常「物超所值」。

不過，仔細查閱盛事年表可見，不少「盛事」屬中小型活動或業界會議，例如康文署中秋綵燈會、博物館節、無人機表演，乃至電子產品、零食展覽、醫學會議等。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，部分盛事名單的活動本身只針對本地人，難吸引海外旅客，帶來較少額外經濟貢獻，而如武林嘉年華、貝聿銘展則難單獨吸引旅客來港參加，只能視作豐富到港旅客的行程，「可能最後搞完得個吉」。李續指，當局應仔細公布經濟效應的計算方法，例如多少機票酒店及餐飲收益等，但相信收益難全面抵銷港人外遊或北上所流出的消費力。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，多辦盛事能有助吸引不同喜好的旅客，但是主要能吸引個人遊旅客，旅行社則需要因應活動性質、舉行時長，以及行程安排等，才能推出相關的旅遊產品，未必能全面受惠。

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