新航波音777客機昨迫降曼谷　一香港人重傷留院

新加坡航空公司一架波音777客機周二（21日）從英國倫敦飛往新加坡期間遇上湍流，飛行高度一度急降6,000呎，迫降泰國曼谷。死亡人數下調至1人，另有20人正在深切治療病房留醫，包括一名香港人。星航指，客機於事發時飛行約10小時，在3.7萬呎高空飛越緬甸伊洛瓦底盆地時突然遇到劇烈湍流。

事故發生後，曼谷三美泰詩納卡琳醫院接收大部分傷者。院方周三（22日）公布，20名傷者正在深切治療病房接受治療，他們分別是6名英國人、6名馬來西亞人、3名澳洲人、2名新加坡人，餘下3人分別來自香港、新西蘭及菲律賓；另有27人已經出院。

新航公布，涉事航班SQ321載有211名乘客，18名機組人員，當中56名乘客是澳洲籍、47人英國籍、41人新加坡籍、23人新西蘭籍、16人馬來西亞籍，其餘分別來自菲律賓、冰島、美國、印度、印尼等國或地區。新航另派客機到曼谷接載受影響客人到新加坡，131名乘客和12名機組人員乘搭的SQ9071航班於周三清晨5時05分抵達樟宜機場，並由新航工作人員陪同，行政總裁吳俊峰在機場等候。另外79名乘客和6名機組人員仍留在曼谷，包括傷者及他們的同行親友。新航安排交通送乘客到新加坡的家中或酒店，對於需要轉機的乘客，公司已為他們重新預訂替代航班、安排酒店住宿或休息室，直到他們搭乘下一個航班。

一名乘客從行李領取區進入到達大廳後，擁抱在場等候的親友。一位乘客被記者問及有否受傷時，她稱：「沒有，我們很幸運。」另一名男子則左肘受傷，一名女子坐着輪椅被推出到達大廳。

新航航班上一次發生死亡事故是2000年10月31日，涉事航班編號SQ6，由波音747客機執飛，從新加坡經台北飛往美國洛杉磯。事發時台北正刮颱風，客機準備於台北中正國際機場（即現今的桃園國際機場）05L跑道起飛時，誤闖正在施工維修而暫時關閉的05R跑道起飛，客機以超過140節的速度擦撞跑道上的施工機具，飛機翻覆並斷裂成三截，全部三截機身因油箱破裂起火發生粉碎性爆炸，造成機上179人中的83人死亡。