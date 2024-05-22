光彩香江　共創未來　光大「光彩+」公益活動　助力民生改善

中國光大集團有限公司（「光大香港」）在港成立逾40載，多年來履行央企社會責任，通過策展多項公益活動，回饋社會及貢獻香港。去年，光大與中資同業、社區團體聯合舉辦了25場社會公益活動，涉及基層關愛、青少年發展、中華文化推廣等多方面內容，參與義工逾1,280人次，在全港各區為不同社會年齡階層人士送暖，惠及逾19萬名市民。而光大在港的員工當中，有逾四成為義工隊成員，公司目前正逐步推行「全員義工」計劃，冀令各界切實感受到光大義工的熱情。公司在注重業務發展的同時，關注解決香港民生難題，獲得《東方日報》及《on.cc東網》頒發「超卓社會貢獻大獎」，充分肯定光大香港在社會公益及服務香港上的卓越貢獻。

「非常感謝《東方日報》以及社會各界對光大的認可與好評。」光大香港副總裁錢曉東對集團獲獎感到高興，指出獎項是對光大的肯定，也是對光大的一種鼓勵。光大集團在港成立四十多年來，專注自身業務發展之餘，積極履行央企責任，加強與政府、社會團體以及中資同業合作，通過策劃開展多種公益活動，回饋香港社會。

談到公益活動，錢曉東指單計去年，光大集團駐港企業就舉辦了25場社會公益活動，參與義工高達1,280人次，直接受惠的香港市民多達19萬人。光大香港亦牽頭十幾家中資企業開展「中企心連港島西」及「中企文化服務進社區」兩大系列活動，在端午、中秋及冬至等傳統佳節前夕，舉辦「中企關愛粽是情」、「中秋國慶國情知識燈謎競猜‧六區同樂日」及「冬至送福到萬家」等活動，獲各區居民熱情參與。而企業的義工工作亦獲得多方肯定，在2023年度中資義工嘉許禮中榮獲「優秀義工隊金獎」和「特別貢獻獎」。

至於活動的覆蓋面十分廣泛，多場活動更在港島、九龍及新界同時舉辦。錢表示，義工活動的宗旨是「老有所養，幼有所教」，對長者推出福袋關愛、上門探訪活動，而對基層市民則結合中華傳統文化普及國情港情知識，對青少年推出職業規劃等活潑多元項目。

去年超強颱風「蘇拉」襲港，離島地區受災嚴重。錢表示，公司在收到離島居民的求助後，馬上組織青年義工前往南丫島，清理倒塌樹木，疏通道路，協助居民能盡快恢復正常生活，得到島上居民的感謝。打造義工文化是光大履行社會責任不可缺少的一環，光大現時在港擁有1,000多名員工，其中400多人都是義工隊的成員，目前正逐步推行「全員義工」計劃，「相信以後社會各界能夠在更多不同的公益活動上，見到光大義工的身影，切實感受到光大義工的熱情！」

政府推出第一期「共創明Teen」計劃後，光大駐港企業多位高管主動報名擔任「友師」。錢表示，公司統籌開展了6場團體活動供學生參加，包括地板冰壺比賽、綠色金融科技之旅、職業生涯規劃分享、藝術戲劇欣賞及綠色環保項目參觀等。去年8月，光大組織「光彩香江‧心連祖國研學營」活動，邀請逾30名共創明Teen優秀學員前往海南三亞，了解祖國悠久的歷史文化和科技發展成就，活動結束後，光大收到不少學生和學生家長的感謝信。

去年年底，光大憑藉在計劃的突出貢獻，獲政府頒發支持機構大獎。錢透露，今年光大除了繼續參與第二期「共創明Teen」計劃外，亦將會推出自家特色公益行動，持續支持香港青少年的發展，凝聚青年力量。

光大香港是光大集團在港管理總部，集團在香港還擁有光大控股、光大環境、光大銀行香港分行、光銀國際、光大證券國際、光大永年6家公司。為了能夠更好發揮「光大所能」，聚焦「國家所向，香港所需」，光大香港今年統籌駐港企業資源，正式推出「光彩+」公益品牌，並且成立駐港企業義工團。

談到光大未來的公益行動計劃，錢就稱公司將以「光彩+」公益品牌為引領，加強社會工作人力資源和財務資源平台建設，在社區關愛、文化服務、青年發展、創新科技及生態環保等領域推出公益計劃，持續扮演好愛國愛港生力軍、央企責任踐行者、社會參與先鋒隊三大重要角色，傳承和發揚光大愛國愛港基因，為香港長期繁榮穩定，貢獻光大力量。