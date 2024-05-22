港府下半年推百項盛事救經濟　崔定邦指部分活動有新意及吸引力

港府力推盛事谷經濟，下半年將舉辦約106項盛事，令全年舉行的盛事增至逾210項，不過，下半年的盛事年表再被揭不少涉拉雜成軍，被批評有「數白欖」之嫌，部分活動難以吸引旅客。旅遊促進會總幹事崔定邦今日(22日)在電台節目表示，政府推出盛事年表，有助業界部署推出產品，他認為部分活動有新意，而且有吸引力，例如關於已故填詞人黃霑的展覽，因為不少旅客對香港文化有興趣，旅遊界可部署相關旅遊產品。

對於政府有意保留及重置電影《九龍城寨之圍城》部分廠景，讓市民和遊客到訪「打卡」，正與電影團隊商討。崔定邦稱，該電影在華語社會相當受歡迎，話題已傳到日本，日本人對九龍城寨感到好奇。他建議計劃加入互動活動，例如參觀者可吃魚蛋粉、燒味飯，甚至製作魚蛋。

下半年盛事中，體育佔15個，包括首次在香港舉行的「2024世界棍網球U20錦標賽」和「2024年WBSC棒球5世界盃」。浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松在同一個電台節目表示，棍網球屬美國本土及發展中的運動，大部分香港人不熟悉球例，當局應多介紹以增加流行程度。要發展運動旅遊，需做到「火車頭」效應，及利用香港特有的地點、自然空間及文化歷史。