港府構思結合電影及旅遊元素　推展「無處不旅遊」理念

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府正構思成立「專班」，結合政府內部及業界專家，推展「香港無處不旅遊」理念，就重點項目作深入討論；另正與相關人士尋求合作空間，研究將九龍城寨圍城部分場景轉換成長期展覽。

楊潤雄接受報章訪問時表示，旅客口味和周邊競爭都正在轉變，香港也必須求變、求創新，包括將考慮結合電影及旅遊元素，吸引旅客到戲中景點「打卡」，亦會推動各界響應好客之道，全方位展現不一樣的香港。

楊續指，本港一直有推廣文物、歷史、創意文化及綠色生態的旅遊路線，當局將循着有關方向作深度發掘，例如可推廣海島遊，甚或將賽馬打造為旅遊項目。他強調，本港已有不少具特色、適合深度遊的景點，關鍵是如何發掘和宣傳，再配以優質配套。

《九龍城寨之圍城》最近熱播，電影中斥資5,000萬港元搭建場景，以重現「三不管」的九龍城寨昔日場景，以及還原上世紀80年代的面貌。楊透露，有業界建議將部分拍攝場景呈現出來讓市民觀賞，當局將聯絡相關人士尋求合作空間，研究可否作一個較長期的展覽。