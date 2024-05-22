入境處破油麻地劏房黑工宿舍　拘15內地人檢偽造身份證

香港入境處根據情報分析發現有住所被改裝作非法勞工宿舍，經調查後鎖定油麻地新填地街一唐樓劏房單位，並於今晨(22日)展開行動，在單位內拘捕4男11女(28至61歲)內地人，當中1男3女屬非法入境，其餘人士則以訪客身份逾期居留，其中一人更已留港6年半。

此外，人員亦檢獲17張偽造身份證，當中一張為舊版智能身份證，該批偽證質素差劣、製作粗糙，部分顏色印刷失真，憑肉眼已可分辨真偽。證件上除印有被捕人樣貌外，證上資料大多均屬虛假，相信被捕人利用有關證件求職。

據了解，涉事劏房為一個「一劏四」單位，每間房內放有一至兩張碌架床，相信被捕男女租用宿舍留港工作，任職洗碗、清潔、雜工及樓面等工作，賺取約50至80港元時薪。入境處將調查有關僱主，並追查黑工背後是否有集團操控或安排一條龍來港工作，不排除有更多人被捕。至於有關單位被改裝作無牌賓館，入境處將轉介有關部門跟進。

入境處人員指，將繼續打擊一切非法勞工活動，以確保本地就業市場穩定，強調聘用黑工同樣屬於嚴重罪行，呼籲商戶切勿貪圖黑工低薪因小失大，僱主在聘用過程應先確保求職者可在本港合法受聘，如存有疑問可向有關部門查詢。