涉違英國安法1被告死亡　 財金官員：不評論個別個案

包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪在內等3人，涉嫌為香港進行收集情報工作，被控違反英國國安法。商務及經濟發展局副局長陳百里出席第15次立法會前廳交流會後被問到有關事件，他強調對網上流傳消息、無稽指控不作評論。針對其中1名被告死亡，被問到會否擔心對審訊不公，財金官員指個別個案不作評論。

被問到倫敦經貿辦職員被英國控告涉及國安案件，經貿辦是否有搜集情報、監控在英港人，陳百里指港府一直以一國兩制原則和各地建立和維持經貿關係，現時有14個駐外經貿辦，他們的功能和角色為聯繫當地政府部門、工商界等等，希望能夠兩地提升經貿關係和投資關係等，他指未來經貿辦會繼續「無畏無懼、不偏不倚、合規合法」推廣香港優勢。

針對法庭有證據顯示經貿辦過數給某人，陳指對網上流傳消息、無稽指控不作評論。

對於其中一名被告死亡，被問到會否擔心對審訊不公，財金官員表示個別個案不作評論。

被問到阿里王子家族辦公室進程，財庫局局長許正宇表示香港一直以來通過不同政策和措施吸引不同機構和家族來港設立家族辦公室，他指任何合規合法的資金都歡迎。

創科局副局長張曼莉指新質生產力需要結合香港特色和優勢，打造新形態新模式，未來會聚焦生命健康科技、人工智能及數據科學、先進製造與新能源科技，她指很多議員提及數據是發展新質生產力的要素，未來會積極構建企業版智方便、數碼企業身份平台，年中成立的數字政策辦公室會全力推動打造數字經濟。

陳百里又指今年會推出一系列5G措施，如5G頻譜拍賣、鼓勵電訊商在鄉郊地區發展5G等；跨境電商方面，他指內地市場需求不斷提升，因此會鼓勵電商開拓內地市場，就清關、報關拆牆鬆綁；跨國供應鏈管理中心方面，他指很多內地企業已經將生產工序遷移到東盟等國，香港可提供不同市場資訊，香港能夠提供服務和經驗。