議員關注騎單車送外賣意外頻生　質疑政府沒統計數字

近年市民對外賣送遞服務需求殷切，導致馬路上的騎單車送遞明顯增多。有議員今日(22日)在立法會會議提出口頭質詢，要求當局交代涉及騎單車外送員違反交通規例的票控數字、和交通意外宗數，但當局指沒有相關數字，僅交代執法部門在2021年首頭6個月涉及單車的交通意外個案進行專題研究，議員質疑當局統計的單車違例數字不能映現實。

提出口頭質詢的議員李鎮強指不少駕駛人士反映，部分騎單車人士遵守交通規例的意識薄弱，包括沒有佩戴頭盔及在馬路上風馳電掣，影響其他道路使用者的安全。要求當局交代涉及騎單車人士違反交通規例的票控數字、交通意外及傷亡宗數，當中有多少宗涉及外賣送遞員；及會否考慮要求騎單車人士須考取特定執照及穿上反光衣和配置反光標示。

運輸及物流局局長林世雄回覆指，運輸署及執法部門均沒有就涉及外賣送遞員的交通意外宗數，及相關的傷亡人數作分項備存，執法部門曾就2021年頭6個月涉及單車的交通意外個案進行專題研究，當中收集牽涉單車食物外送的宗數及傷亡人數，佔其交通意外總數約0.1%，重傷人數為8人，沒有死亡個案。整體而言，涉及單車的交通意外宗數及傷亡人數自2021年起呈下降趨勢。會透過執法、宣傳和教育加強大眾的道路安全意識，當局亦會為外賣送遞平台舉辦安全講座，讓騎單車人士了解，須時刻遵守交通規則，和時刻配備安全裝備。

至於騎單車須否考取執照，林世雄指香港一如其他地區的做法，沒有就騎單車而制訂考取駕駛執照的要求，然而單車被視為車輛，在道路上有同等責任尊守道路使用者守則，其實道路使用者守則已有規定，要求騎單車者應須有反光標誌和穿上鮮色或反光物料的衣着。

在電動可移動工具方面，林世雄指政府在去年已擬議規管架構，並提交議會諮詢和交流，但針對電動可移動工具的發牌制度，前提是車身須有難以除去的編號，早前就電動可移動工具的產品認證進行諮詢，當局會參考持份者的意見，從而敲定具體的規管建議。

對於當局的回應，議員何俊賢指執法人員往往不能截停風馳電製的騎單車人士，質疑當局統計的單車違例數字不能映現實。議員易志明亦指馬路上好多騎單車外賣，不但久缺反光標誌，經常在馬路上左穿右插的現象在鬧市舉目可見，不明白有關意外數字會呈下降趨勢。林世雄說運輸署會同執法部門商討如何加強執法。