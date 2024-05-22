政府修例不遵辦消防安全令罰則增4倍　最高罰20萬

上月華豐大廈發生三級火，造成5人死亡，引起社會關注舊樓消防安全問題。當局指發現有火警風險，會分別根據條例作出執法，又指7月向立法會提交修訂草案，傾向上調不遵辦和不符合消防安全指示和消防安全令的罰則4倍，至最高10萬港元和20萬港元，以加強阻嚇作用。

防火巡查方面，會根據市民投訴、風險為本優先處理樓齡高、三無大廈等，巡查每年1至2次，以助前線消防人員了解樓宇特徵，並會適時檢討，而過去1年，當局作出9,000次執法行動、發出3000張吿票等。

當局指會加緊修例工作，會在7月向立法會提交修例草案，賦權消防處及屋宇署，代未能遵辦「消防安全指示」的業主，進行消防安全改善工程後收回相關費用。當局又指適時維修是業主責任，社會上認為阻嚇性不足，故傾向上調不遵辦和不符合消防安全指示和消防

安全令的罰則4倍，至最高10萬港元和20萬港元，以加強阻嚇作用。

過去政策局設立恒常協調機制，監控完全無偵辦的樓宇，當局指去年10月也成立專責辦公室，為業主提供援助，至今接獲3,000個求助，20多次會面，消防給予一定的援助。

當局又表示，消防巡查會與地區防火委員會以及關愛隊合作，加強應急防災，前線人員按風險，會巡查高風險地區。關於政策局如何動員社區力量，發展局作為牽頭，有保安局、房屋署、市區重建局等共享資訊，目標是樓宇清單平台繼續發揮作用 。