全年舉辦逾200盛事　議員憂活動過於零碎　旅客易審美疲勞

當局公布本港今年將有超200個盛事。有議員表示，數量多固然會讓人對一座城市的印象不同，但也認為應該聚焦某些活動，建立清晰的城市形象。有學者指出，政府希望借助近期上映的電影聚焦盛事活動，想法有新意但仍需考慮更多方面。對此，另有業內人士指出，必須考慮安全問題，需要足夠的投入。

近日政府公布本港今年將有210項盛事活動，預計將吸引共170萬旅客。議員江玉歡在電台節目上表示，活動的數量多會令人覺得一座城市充滿活力，不過也擔心活動的過於碎片化會讓人抓不住重點且感到疲倦。她表示，活動需要有焦點，為本港建立清晰的形象。江玉歡舉例，維也納在城市宣傳上就只集中在音樂和咖啡，一個城市應該集中做優勢、對經濟發展有利的事。

恒生大學市場學系助理教授鄺家麒在同一節目上表示，也會擔心盛事活動讓市民和旅客眼花繚亂，難以聚焦。他表示，在市場學的概念中，必須要有聚焦及定位。鄺家麒還表示，近期本港上映了有關城寨的電影，政府考慮利用其熱度和概念，以有關電影的布景作為一個打卡點，這個想法有一定的新鮮感，但需要考慮延續性，不能僅靠單一主題，最重要的是要能夠帶動消費及提升經濟。

有關電影的製片方表示，政府正在與其商議還原電影布景，供人「打卡」，香港電影工作者總會發言人田啟文也表示，歡迎政府重視本土電影，但需要顧及規模和安全問題。他指出，電影的布景是組裝的，在拍攝期間也不一定完整，如要還原場景，需要有足夠的魄力和資源。而且，片場和打卡點需要考慮的因素也大有不同，片場着重容易拆卸，而打卡點則需要考慮安全及人流問題，兩者間差距很大。