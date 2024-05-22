定期展覽獎勵計劃批73申請　吸引9萬參展商及逾167萬買家

今年1至4月，本港錄得約15.08萬持商務簽注的內地訪客入境人次。

國家移民管理局上月推出6項便民利企出入境管理政策措施，包括延長持往來港澳商務簽注(商務簽注)人士在港的逗留期限至14天等。議員譚岳衡關注過去3年每年持商務簽注的來港人數。政府今日(22日)書面回覆質詢表示，今年1至4月，共錄約15.08萬有關入境人次。

譚岳衡另關注當局有否計劃積極配合國家政策，提供誘因吸引更多高消費過夜商務旅客訪港。當局指，商經局去7月推出「定期展覽獎勵計劃」，提供財政誘因，吸引不同規模展覽，持續在港舉行。其中國際展覽帶來高消費商務旅客，帶動住宿、餐飲、零售、娛樂等其他行業的經濟活動，令多個行業受益。

截至今年4月30日，有關計劃共審批了73份已完成展覽申請，已超越計劃3年期內支援超過200場展覽的目標。而這些展覽合共吸引了約9萬名參展商，包括約3.9萬名本地參展商和約5.1萬名非本地參展商，以及超過167萬名買家，包括約149萬名本地買家和約18萬名非本地買家。

當局續指，為爭取更多不同規模及類型會展旅遊活動在港舉行，以吸引更多高增值過夜商務旅客，旅遊發展局已成功競投、協助成功競投或資助超過800項國際會展活動在港舉行，預計吸引超過40萬名過夜商務旅客訪港，進一步擴闊本港旅客的客源。