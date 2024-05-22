校內汽車充電設施被圍封　議員批環境局教育局無溝通

香港在使用新能源交通進程落後。有議員今日(22日)在立法會上促當局交代會否制訂更進取的日期全面淘汰燃油及混合動力私家車，以及推出更多措施鼓勵使用電動私家車，另有議員問及政府如何處理有學校校內有汽車充電設施被圍封無法使用的問題，質疑「點解同一個政府，一個局就話裝得就用得，另一個就話裝咗都唔用得。政府回應拒絕制訂更進取全面淘汰燃油及混合動力私家車的日期。

議員李梓敬口頭質詢政府會否為推動私家車電動化，制訂更進取的日期全面淘汰燃油及混合動力私家車，以及推出更多措施鼓勵使用電動私家車，以早日達致私家車零排放，又問到政府截至上月底，香港已登記的新能源車輛數目及其佔香港總車輛數目的百分比，以及政府擁有的新能源車輛數目及其佔政府總車輛數目的百分比為何。

環境及生態局局長謝展寰指目前雖然電動私家車日趨成熟，香港仍有數以10萬計的燃油和混合動力私家車在路面行駛，認為需要給予時間車主轉用私家車，而目前市場上仍未有足夠的電動私家車型號的選擇，因此不適宜採取更進取的日期。他又指截至2024年4月底香港共有逾9萬輛新能源車輛數目，佔所有已登記車輛的10.3%，而政府總車輛數目共有7158輛，其中有179輛為電動車。

另一議員陳紹雄要求當局交代何時會氫能容許巴士走入隧道，議員陳克勤則指目前自用氫能車輛主要集中在重型商用車如巴士，但他認為不應局限於有關車輛，應容許私家車和中小型客貨車使用。謝展寰回應稱，現時沒有任何法例禁止氫能車輛駛入隧道，只符合安全措施便可以行經隧道，目前氫能私家車短期內要取得優勢有困難，但強調目前氫能使用不局限於私家，同時有在地盤等方面使用。

早前教育界議員朱國強反映有學校校內有汽車充電設施被圍封無法使用，他今日續追問事件進展，問及當局作為負責部門有否和教育局溝通，質疑「點解同一個政府，一個局就話裝得就用得，另一個就話裝咗都唔用得」。謝展寰回應指己與教育局溝通，只要學校上報有關裝置，便可以使用，承諾會與教育局加強聯絡。