政府指單程證來港人數回復疫前水平　料跨境婚絪續升

鑑於近年每日150個單程證名額未用盡，而25歲至44歲和曾在內地工作的單程證持有人所佔比例均有所下降。當局指過去數年單程證配額使用情況受疫情影響減少，去年單程證抵港人數，已回覆至平均每日112人，貼近疫情前水平。另外，過去10年，跨境婚姻佔香港註冊婚姻約三分一，相信佔比會持續增加。當局又指政府沒有追蹤單程證人士來港定居及工作，因此沒有備存，而有6成介乎25至64歲。

提出口質詢的議員馬逢國指部分城市單程證輪候長時間，而現在政府每日150配額未用盡，詢問當局最快獲得批核的是甚麼省市，要等多久，建議未來全國一條隊，不用分省市。當局指標準年齡等要求客觀透明，各類內地居民分數線沒有按地區等分類，公安部也有公布分數，沒有份哪個省市來香港最快還是最慢。

議員陳沛良則問及有否完整機制跟進他們的動態及生活。當局表示，當他們單程證人士來港，當局會採集社會特徵的數據等，至於工作方面，來港一般居民勞工處會提供相應服務，工作技能稍微欠缺會提供免費工程，沒有特別備存來港工作的數字。

另一議員黎棟國則提出有關問卷的工作分類多年前訂立，沒有作任何更改，希望當局檢討，修改某些不必要的工作分類，如「獵人」等，以好好利用數據，幫他們融入香港社會。