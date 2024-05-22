翻新公屋空置單位平均需45日　最長個案達179日　房署正檢討

議員梁文廣關注過去3年成功購得居屋及綠置居單位的公屋租户，由接收所購買單位鑰匙至遷出公屋單位的平均日數，以及申請延期交回公屋單位的租户數目比率。房屋局局長何永賢今日(22日)書面回覆質詢表示，租戶由簽訂轉讓契據至交回公屋單位平均需時約70天，以及平均每年約有1,360戶申請延期交回公屋單位。

梁文廣另關注房委會的翻新空置公屋單位成效指標。何永賢表示，過去3年，翻新空置單位平均所需時間為45日，非常接近目標的44天，當中有單位曾經最快在19天內完成翻新，但亦有約1%單位超過100天才完成，其中最長時間的一宗個案為197天。

何解釋，房屋署已檢視個別需要較長時間完成翻新情況，發現在2023年公屋居民因購置資助房屋而騰出其公屋單位的個案較往年同期大幅增加，個別區域更錄得雙倍增長，由於空置單位數量在短時間內急劇增加，令個別區域翻新工程的工作量超出了該區域承建商的短期能力。

她指，考慮到未來需要處理更多因購買資助房屋而騰出的空置單位，房屋署正檢討處理翻新空置單位的流程及標準，以加快工程進度，並預計在2024年內完成相關檢討。