50間公司及團體有意租用啟德體育園　議員倡4大天王演唱響頭炮

啟德體育園預計於明年上半年啟用，並會承辦第15屆全國運動會的劍擊、男子手球、七人制橄欖球及保齡球等8個項目，據報香港國際七人欖球賽明年亦會移師體育園舉行。有議員質詢政府會否在體育圓舉辦演唱會和綜藝匯演等大型文娛活動，以及商討大型體育賽事期間的交通安排。政府指啟德體育園有限公司已和超過200個本地及海外體育、非體育活動推廣機構、組織、代理人接觸，約有50間公司和團體表示有興趣租用體育園。

議員楊永杰口頭質詢體育園明年會否舉辦其他體育盛事，以及演唱會和綜藝匯演等大型文娛活動，以及會否製作小冊子，向在體育園欣賞賽事的觀眾推介鄰近的飲食及消遣等好去處，為他們提供更好的消閒體驗。

另一議員周文港指開幕打響頭炮很重要，有人反映希望在開幕式請不同年代的香港歌手、4大天王同場以演唱會形式表演，劉指會考慮相關建議，開幕時亦會有一系列活動。

文化體育及旅遊局副局長劉震指現時啟德體育園公眾運動場、室內體育館、及主場館主體結構已經大致完成，按現時工程進度，預計主要設施可於2024年底落成，待檢視試業活動和各項測試滿意後，體育園將於2025年上半年啟用。

在活動安排方面，他指啟德體育園一直與不同部門、持份者保持緊密聯繫，包括體育總會、娛樂及演出界別等，共同推出體育園成為本地及國際大型體育及娛樂活動的目的地。截止目前，啟德體育園有限公司已經和超過200個本地及海外體育、非體育活動推廣機構、組織、代理人接觸，約有50間公司和團體表示有興趣租用體育園。

至於交通安排，他指啟德體育園位於啟德發展區核心位置，有多元化及高效便捷的交通配套，鄰近港鐵啟德站和宋皇臺站，而啟德體育園有限公司將透過其自行研發的手機應用程式，提供一站式便捷服務，為到訪人士提供消閒餐飲服務等消息。他又指政府將會成立由政務司司長帶領的跨部門小組，統籌相關工作，確保啟德體育園順利落成啟用。

劉震又指，希望啟德體育園能為週邊地區帶來更好經濟效益，會和地區保持緊密聯繫，政府也會和啟德體育園公司密切合作，希望舉辦盛事同時帶動周邊經濟，如在美食海灣舉辦不同主題活動，引入不同表演、墟市等。

議員林健鋒擔心周邊配套能否在明年七人欖球賽完成，詢問當局有沒有後備方案，稱過去七人欖球在香港大球場舉行，雖然有4萬多個觀眾，但交通和周邊配套完善，反觀顯示啟德體育園附近沒有這些措施，建議如果到時體育園未完成，可重新在大球場舉行。劉回覆指相信配套能應付需要，而區外土瓜灣、九龍城食肆林立，不過有需要會考慮不同應變方案。