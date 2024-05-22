改革修例首讀　政府斥社工註冊局過往做法嚴重偏離條例精神

改革社工註冊局的爭議不絕。立法會今日(22日)首讀《2024年社會工作者註冊(修訂)條例草案》，勞工及福利局局長孫玉菡批評過去社工局註冊局在處理社工註冊、紀律管制、社工專業發展決定，嚴重偏離條例精神，因此需要提出修例，又強調會確保專業自管為大前提。

孫玉菡指草案旨在完善社會工作者註冊局管治，確保以公眾利益為依歸，認為社工得到受助者信任，對受助者有大影響力，更力需要守法、自覺維護國安、 社會秩序和公眾利益，而註冊局所行的為公權力，需要面向受助人和全社會。他又指註冊局近年在處理社工註冊、紀律管制、社工專業發展決定，嚴重偏離條例精神，因此有必要迫切需要處理問題。

草案建議把註冊局成員人數由現時15人增加至27人，當中8人由選舉產生、17人為委任，另有兩人為社署署長及社工公職人員，所有成員不論選舉還是委任產生，均須在上任前宣誓。孫玉菡重申會確保專業自管為大前提下，引入不同聲音至註冊局，同時確保制衡，令公眾利益得保障。

修例亦將賦權社工註冊局，制定社工持續進修要求，並引入即時除牌機制和定明針對觸犯涉國安或虐兒等嚴重罪行的社工可永久除牌等多項安排，目前社工在干犯嚴重罪行後要待下一次續牌才會被取消，當局認為做法未能保障受助者利益，不符立法原意，因些需要作出改變，惟重申安排不是一刀切，不容許有犯罪的人擔任社工，只是註冊局有必要有分寸平衡註冊人士和公眾利益。