議員批博物館抗日展品零碎　「海防」名稱具殖民色彩

香港海防博物館將於今年9月改設為簡稱「抗防館」的香港抗戰及海防博物館。有議員留意到在抗戰中有所貢獻的東江縱隊港九獨立大隊，其相關的展品在館內的陳設零散及不顯眼，安排似對昔日的抗日戰士有欠尊重，況且館內的導賞設備及服務安排方面亦不完善，亦有議員認為博物館名稱所含的「海防」兩字具殖民色彩。當局指會仔細考慮議員的意見，又指「海防」一詞屬於中性字眼，有關命名是恰當的。

議員陳曼琪今日(22日)在立法會提出口頭質詢，指東江縱隊港九獨立大隊在抗日戰爭有不少貢獻，然而海防博物館內與大隊有關的展品陳設零散及不顯眼，特別是大隊所獲的嘉獎狀只置於云云展品的一角，安排不夠尊重，有關抗日短片放映室只能容納8至10人。她詢及當局，館內會否改設以東江縱隊港九獨立大隊為主題的專題展覽廳，並要求提升館內的導賞系統，為展品設置導賞二維碼以提供即時文字和語音介紹。

另一議員吳秋北質疑「香港抗戰及海防博物館」的名稱是否適宜，事關館內的「海防」主要是英國殖民統治的軍事設施，為何今日仍具有殖民色彩的命名。議員鄧飛指香港抗戰及海防博物館既然是文體旅局轄下機構，局方可否視其為文化景點或旅遊項目並加以推廣，讓遊客了解香港深度遊的另一面。

文化體育及旅遊局副局長劉震回覆指館方一直重視不同團體的意見，積極作出回應，不斷完善訪客體驗。為配合海防館在今年9月改為香港抗戰及海防博物館，館方正研究以更凸顯的方式，優化東江縱隊港九獨立大隊的成員名單，以及相關獎狀的展示安排。

對於博物館命名具殖民色彩的質疑，劉震指「海防」是中性字眼，館內有關海防的內容已盡量由內地視角出發，盡量避免側重英殖時期的海防工作，目前的命名是恰當的。他表明同意鄧飛的意見，當局會加強推廣海防館，讓遊客認識香港的抗日歷史並成為「打卡」的地方。